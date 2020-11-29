Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklama: Biz biraz dalgalıyız

'dan derbisi öncesi flaş açıklama: Biz biraz dalgalıyız

Süper Lig'in 10. haftasında , deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör , dev derbiye ilişkin basına açıklamalarda bulunurken, "Biz biraz dalgalıyız" dedi. İşte o sözler....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 18:50
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklama: Biz biraz dalgalıyız

Teknik Direktörü , ile oynayacakları derbi öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

Siyah beyazlı kulübün teknik direktörünün derbiye ilişkin yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

"Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak çünkü fizik gücü çok ön plana çıkabilir bugün. Biz de ona göre hazırlandık."

"Amacımız tabii ki kazanmak. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. İstatistik olarak da iyi gidiyorlar. Biz biraz daha dalgalıyız, onlar daha statik şekilde gidiyorlar. Mücadele etmek, koşmak, savaşmak, temaslı oynamak çok etkili etkenler derbiyi kazanmak için."

BİZE ULAŞIN