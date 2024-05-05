Galatasaray Sivasspor maçı canlı izle | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Ziyech), Icardi.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Poungouras, Aaron, Camara, Ziya, Turgunboev, Charisis, İbrahim, Njie, Manaj

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK

Kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor. Sivas ekibinde Galatasaray maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Achillas Poungouras ile orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

36. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

SON 22 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

EVİNDE YENİLMİYOR

Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 34 maçta kalesinde 21 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapadı.

MAURO ICARDI KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 6 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 30 maçta oynayan Icardi, 21 gol kaydetti ve krallık yarışında 21 golle zirvede yer alıyor.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Sivasspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

SÜPER LİG PUAN REKORUNU KIRABİLİR

Galatasaray geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla yenerek puanını 93'e çıkardı ve 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında galip gelmesi yada berabere kalması durumda bir sezonda Süper Lig'de puan toplama rekorunu kıracak.

OKAN BURUK İLE BÜLENT UYGUN 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.