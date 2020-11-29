Beşiktaş duyurdu! İşte Fenerbahçe derbisinde giyilecek forma | Son dakika haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine saatler kala siyah-beyazlı ekipten bir paylaşım geldi.

Beşiktaş taraftarları tarafından söylenen 'Yağmurlu bir günde' bestesinin "Üstünde çubuklu formalar vardı..." bölümünü sosyal medya hesabından yazan Kara Kartal, çubuklu formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM