Haberler Beşiktaş Beşiktaş duyurdu! İşte Fenerbahçe derbisinde giyilecek forma | Son dakika haberleri

duyurdu! İşte derbisinde giyilecek forma | Son dakika haberleri

'in 10. haftasında Ülker Stadyumu'nda ile karşılaşacak olan , çubuklu formayla sahaya çıkacaklarını hesabından duyurdu. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 14:24
Beşiktaş duyurdu! İşte Fenerbahçe derbisinde giyilecek forma | Son dakika haberleri

'in 10. haftasında oynanacak olan - derbisine saatler kala siyah-beyazlı ekipten bir paylaşım geldi.

Beşiktaş taraftarları tarafından söylenen 'Yağmurlu bir günde' bestesinin "Üstünde çubuklu formalar vardı..." bölümünü hesabından yazan , çubuklu formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu.

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