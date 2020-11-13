Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan Ali Akman, Süper Lig'in devlerini peşine taktı.





Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı.



7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi.





GALATASARAY İÇİN AYHAN AKMAN KİLİT İSİM!

Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan Ayhan Akman'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi.





Ayhan Akman'ın yeğeninin sarı-kırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi.





EMRE BELÖZOĞLU BABASIYLA GÖRÜŞTÜ!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da sezon sonu serbest kalacak Ali için tüm şartları zorluyor. Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuşurken, Beşiktaş'ın bu oyuncunun transfer için temas kurduğu ileri sürülüyor.





HER YERDE TAKIP EDİLİYOR

Timsah'ın genç yıldızı Ali Akman, Avrupa'da da gündemde... Bu sezon attığı goller ve futboluyla öne çıkan 18 yaşındaki oyuncunun Alman devi Bayern Münih ile Fransız ekibi Lille tara fından da izlendiği iddia edildi. Ayrıca Ali için sezon başı bir Avrupa takı mından 350 bin euro'luk teklif geldiği açıklanmıştı.



