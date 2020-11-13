Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

haberi: ve 'nin savaşı! babasıyla görüştü

devleri , ve bu kez de transferinde yarışıyor. 18’lik golcüyü kadrosuna katmak isteyen ezeli rakipler şartları zorluyor. Aslan'da transferde kilit isim olarak göze çarparken, Fenerbahçe Sportif Direktörü 'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:22 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da bu sezon tartışmasız öne çıkan isim olan , 'in devlerini peşine taktı.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

'e çıkma mücadelesi veren takımının bu sezon 9. maçında da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 8 gole direkt katkı sağladı.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

7 kez rakip fileleri havalandıran, 1 de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla ezeli rakipler , ve 'ı harekete geçirdi.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

GALATASARAY İÇİN AYHAN AKMAN KİLİT İSİM!
Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen 3 büyükler, şimdiden çalışmalara başladı. Galataaray'ın eski futbolcusu olan ve antrenörlük de yapan 'ın transferde kilit isim olacağı iddia edildi.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

'ın yeğeninin sarı-kırmızılılara imza atması konusunda ısrarcı davrandığı, sık sık genç oyuncuyla temas kurduğu belirtildi.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

EMRE BELÖZOĞLU BABASIYLA GÖRÜŞTÜ!
Sportif Direktörü da sezon sonu serbest kalacak Ali için tüm şartları zorluyor. Belözoğlu, genç futbolcunun babasıyla konuşurken, 'ın bu oyuncunun için temas kurduğu ileri sürülüyor.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

HER YERDE TAKIP EDİLİYOR
Timsah'ın genç yıldızı , Avrupa'da da gündemde... Bu sezon attığı goller ve futboluyla öne çıkan 18 yaşındaki oyuncunun Alman devi Bayern Münih ile Fransız ekibi Lille tara fından da izlendiği iddia edildi. Ayrıca Ali için sezon başı bir Avrupa takı mından 350 bin euro'luk teklif geldiği açıklanmıştı.

Transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu babasıyla görüştü

'ALİ'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ'
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, transferin gözde ismi için net konuştu: "Ali, genç bir oyuncu ve ismi her gün farklı bir takımla anılıyor. Bu durum ona da kulübü de zarar veriyor. Onun gibi yetenekli bir oyuncunun Bursaspor'da kalmasını ve sözleşmesini uzatmasını istiyoruz."

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