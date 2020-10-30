Futbolu seviyorum

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo idmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı yıldız, sezona iyi başladıklarını belirterek, "Ancak yolumuz uzun. Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı" dedi. Sosa ile uyumunu değerlendiren 33 yaşındaki ön libero şöyle devam etti:



MEYDAN OKUMA

"Sosa, Ozan ya da Tolga fark etmez. Kiminle oynarsanız oynayın önemli olan herkesin birbirine saygı duyması ve takım için en iyisini yapması... Fenerbahçe benim için bir meydan okuma. Nereye gidersem, o kulübün felsefesini ve sahada nasıl bir futbolcu görmek istediğini anlamaya çalışırım. Kulübüm için elimden geleni yaparım."

Taraftarın hakkındaki düşüncesinden çok memnun olduğunu da kaydeden sambacı şunları söyledi:



SAYGI DUYMALIYIZ

"Futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin hep kazanmak, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Genç futbolcular da bu anlayışta olmalı... Hocamız oyun tarzını bize anlattı. Gün ve gün daha iyi anlıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz... Beklentileri biliyoruz. Tanrı ister ve şampiyon olursak sezon sonunda büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duyarak, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."