Yeri zor dolar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'le veda yemeğinde bir araya geldi. Kulübün twitter hesabından yayımlanan videoda Koç, Muriç'in yerini doldurmanın zor olacağını belirterek, "Sadece bir senedir Fenerbahçe'de olmasına rağmen kendisini çok sevdik ve o da cesur yüreğiyle elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat da bu transferi çok arzuladı. Benim inancım üstüne koyarak devam edecektir. Vedat'a her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu da, "Tüm Fenerbahçeliler gibi buruğuz... Ben inanıyorum ki ayrılıklar da sevgiye dahil. Kalpler her daim beraber" dedi.

İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURSUNUZ

Vedat Muriç, Fenerbahçe için şampiyonluk dileğinde bulundu: "Bu kulübün formasını bana tattırdığınız, bu onuru bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum, kalbim hep sizlerle birlikte olacak. Fenerbahçe yeni bir yola çıkıyor, inşallah sonu şampiyonluk olur."