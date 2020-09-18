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Yeri zor dolar

Başkanı ile , Lazio'ya olan 'le veda yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Yeri zor dolar

Başkanı ile , Lazio'ya olan 'le veda yemeğinde bir araya geldi. Kulübün twitter hesabından yayımlanan videoda Koç, Muriç'in yerini doldurmanın zor olacağını belirterek, "Sadece bir senedir Fenerbahçe'de olmasına rağmen kendisini çok sevdik ve o da cesur yüreğiyle elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat da bu transferi çok arzuladı. Benim inancım üstüne koyarak devam edecektir. Vedat'a her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu da, "Tüm Fenerbahçeliler gibi buruğuz... Ben inanıyorum ki ayrılıklar da sevgiye dahil. Kalpler her daim beraber" dedi.

İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURSUNUZ
Vedat Muriç, Fenerbahçe için şampiyonluk dileğinde bulundu: "Bu kulübün formasını bana tattırdığınız, bu onuru bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum, kalbim hep sizlerle birlikte olacak. Fenerbahçe yeni bir yola çıkıyor, inşallah sonu şampiyonluk olur."

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