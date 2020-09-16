Muriqi'nin ardından kadrosuna iki golcü takviyesi yapacak F.Bahçe'nin listesindeki diğer isim Ze Luis'ti... Yeşil Burun Adalı golcü için sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto ile anlaştığı iddia edildi. Yıllık ücret konusunda görüşmelere devam eden Fenerbahçe, 3.5 milyon euro isteyen yıldız futbolcunun bu rakamı aşağı çekmesini istiyor. Ze Luis'in önerilen ücreti kabul etmesi halinde kısa süre içinde imzaların da atılması bekleniyor.
Ze Luis’te flaş gelişme
Fenerbahçe’nin 29 golcü için kulübü Porto ile anlaştığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun ücretinde de pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50