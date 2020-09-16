Ze Luis’te flaş gelişme

Muriqi'nin ardından kadrosuna iki golcü takviyesi yapacak F.Bahçe'nin listesindeki diğer isim Ze Luis'ti... Yeşil Burun Adalı golcü için sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto ile anlaştığı iddia edildi. Yıllık ücret konusunda görüşmelere devam eden Fenerbahçe, 3.5 milyon euro isteyen yıldız futbolcunun bu rakamı aşağı çekmesini istiyor. Ze Luis'in önerilen ücreti kabul etmesi halinde kısa süre içinde imzaların da atılması bekleniyor.