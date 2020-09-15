Son dakika: Dalian Pro, Fenerbahçeli Jailson için transfer teklifinde bulundu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a Çin'den talip çıktı. TRT SPOR'un haberine göre Çin ekibi Dalian Pro, Jailson'a teklif yaptı. Jailson'un başka bir takıma imza atmasıyla birlikte anlaşma gereği Sambacı'nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay verilecek.

ANTRENMANA ÇIKMAMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen antrenmanda Jailson'un olmaması dikkat çekerken, bu gelişmenin Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile iplerini tamamen kopardığı yorumlarına neden olmuştu.