Haberler Fenerbahçe Son dakika: Dalian Pro, Fenerbahçeli Jailson için transfer teklifinde bulundu!

dakika: Dalian Pro, Fenerbahçeli Jailson için teklifinde bulundu!

dakika... Son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan 'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson için kulübü Dalian Pro'nun teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 20:35 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 21:03
Son dakika: Dalian Pro, Fenerbahçeli Jailson için transfer teklifinde bulundu!

'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a 'den talip çıktı. TRT SPOR'un haberine göre Çin ekibi Dalian Pro, Jailson'a teklif yaptı. Jailson'un başka bir takıma imza atmasıyla birlikte anlaşma gereği Sambacı'nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay verilecek.

ANTRENMANA ÇIKMAMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen antrenmanda Jailson'un olmaması dikkat çekerken, bu gelişmenin Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile iplerini tamamen kopardığı yorumlarına neden olmuştu.

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