Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! "Giuliano dönmek istiyor"

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler için Fransız gazeteci Manu Lonjon, önemli bir haberi gündeme getirdi.

Sarı lacivertlilerde oynadığı futbolla taraftarların büykü beğenisini toplayan ve sonrasında Al Nassr'a gönderilen Giuliano, Kadıköy'e dönebilir.

Aktarılan bilgilere göre Giuliano, Al Nassr kulübünün kendisiyle maddi anlaşma uzlaşmak için yaptığı teklifi reddetti ve konuyu FIFA'ya taşıdı.

Kısa süre içerisinde tatilden dönmesi beklenilen Giuliano'nun, Al Nassr kulüp yönetimi tarafından ülkeden çıkışı yasaklandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Al Nassr kulüp yetkilileri Giuiliano'ya 2. tekliflerini iletti ve bu teklif ve Brezilyalı yıldız tarafından kabul görmedi.

F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR

Öte yandan Giuliano'nun kulübüyle yapacağı müzakereler sonrasında sözleşmesini feshetmek istediği bilinirken, Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktarıldı.