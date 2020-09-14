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Son dakika: Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Giuliano dönmek istiyor - Son dakika Fenerbah...
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! "Giuliano dönmek istiyor"

için bomba transfer iddiası! " dönmek istiyor"

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürütürken, kısa süre önce gündemine Giualiano'yu almıştı. Brezilyalı yıldızın, kulübü Al Nassr ile olan maddi sorunlarından dolayı ayrılmak istediği ifade edilirken, Fransız gazeteci sürpriz bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:17
Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! "Giuliano dönmek istiyor"

transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler için Fransız gazeteci , önemli bir haberi gündeme getirdi.

Sarı lacivertlilerde oynadığı futbolla taraftarların büykü beğenisini toplayan ve sonrasında Al Nassr'a gönderilen , Kadıköy'e dönebilir.

Aktarılan bilgilere göre Giuliano, Al Nassr kulübünün kendisiyle maddi anlaşma uzlaşmak için yaptığı teklifi reddetti ve konuyu FIFA'ya taşıdı.

Kısa süre içerisinde tatilden dönmesi beklenilen Giuliano'nun, Al Nassr kulüp yönetimi tarafından ülkeden çıkışı yasaklandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Al Nassr kulüp yetkilileri Giuiliano'ya 2. tekliflerini iletti ve bu teklif ve Brezilyalı yıldız tarafından kabul görmedi.

F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR
Öte yandan Giuliano'nun kulübüyle yapacağı müzakereler sonrasında sözleşmesini feshetmek istediği bilinirken, Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktarıldı.