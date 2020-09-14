Fenerbahçe'de Gökhan Gönül "İyi ki" dedirtti! Dirar ve Isla...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve maçta 3 puanla ayrıldı.

Maçın ardından sarı lacivertlilerde en çok konuşulan isimlerden biri de Gökha Gönül oldu.

2-1 kazanılan Çaykur Rize maçında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Gökhan Gönül bu maçta 6 kez ceza sahası içinde topla buluştu, 4 kez de pas arası yaptı. Kaleye 3 de şutu var.

Gökhan, maç sonu yaptığı açıklamasında, "Daha ligin ilk haftası. Yol uzun. Bu yollar taşlı, bu yollar zor ama inşallah üstesinden geleceğiz." dedi.