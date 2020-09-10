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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Cavani'nin menajerinden flaş F.Bahçe açıklaması! Transfer...

'nin menajeri resmen açıkladı! ve ...

Edinson Cavani'nin menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Transferde ismi 'yle anılan dünya yıldızı 'nin menajeri ve kardeşi , sarı-lacivertli ekiple aralarında geçen görüşmelerini açıkladı.

Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin herhangi bir takımla anlaşmaya varmayan Uruguaylı dünya yıldızı 'nin ismi 'yle anılmıştı.

Cavani'nin temsilciğini yürüten kardeşi , konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekiple konuştuklarını açıklayan Nando, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok'' dedi.

Öte yandan Nando Cavani, kardeşinin geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de 10 milyon euro'dan fazla kazandığını da ifade etti.

Paris Saint-Germain formasıyla 501 karşılaşmaya çıkan Edinson Cavani, 190 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

  1. 10.09.2020
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