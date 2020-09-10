Edinson Cavani'nin menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin herhangi bir takımla anlaşmaya varmayan Uruguaylı dünya yıldızı Edinson Cavani'nin ismi Fenerbahçe'yle anılmıştı.

Cavani'nin temsilciğini yürüten kardeşi Nando Guglielmone Cavani, konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekiple konuştuklarını açıklayan Nando, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok'' dedi.

Öte yandan Nando Cavani, kardeşinin geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de 10 milyon euro'dan fazla kazandığını da ifade etti.

Paris Saint-Germain formasıyla 501 karşılaşmaya çıkan Edinson Cavani, 190 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.