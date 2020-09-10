Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya Boluspor'da!
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'yı 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
11 futbolcuyu kadrosuna katarak transferde adeta rüzgar gibi isen Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde genç futbolcu Cenk Alptekin'i Adanaspor'a gönderen sarı-lacivertli ekip, bir genç futbolcusunu daha başka bir TFF 1. Lig ekibine yolladı.
19 yaşındaki orta saha Muhammed Gümüşkaya, 1+1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Gümüşkaya'nın bu 2 yıl içerisinde satılması durumunda ise Boluspor satıştan %15 pay alacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 3 karşılaşmaya çıkan Muhammed Gümüşkaya, toplamda 57 dakika sahada kaldı.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 16:26
- Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya Boluspor'da!
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