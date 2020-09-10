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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin genç yıldızı TFF 1. Lig ekibinde!

Fenerbahçeli 'da!

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya Boluspor'da!

1. Lig ekiplerinden , 'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu 'yı 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

11 futbolcuyu kadrosuna katarak transferde adeta rüzgar gibi isen , iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde genç futbolcu Cenk Alptekin'i Adanaspor'a gönderen sarı-lacivertli ekip, bir genç futbolcusunu daha başka bir 1. Lig ekibine yolladı.

19 yaşındaki orta saha , 1+1 yıllığına 'a kiralandı.

Gümüşkaya'nın bu 2 yıl içerisinde satılması durumunda ise Boluspor satıştan %15 pay alacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 3 karşılaşmaya çıkan Muhammed Gümüşkaya, toplamda 57 dakika sahada kaldı.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 16:26
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