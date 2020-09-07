Dusko Tosic: Zahavi Türkiye'de en az 20 gol atar!
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Guangzhou RF'den takım arkadaşı Eran Zahavi'ye övgüler yağdırdı. Sırp savunmacı, İsrailli yıldızın Süper Lig'e transfer olması halinde en az 20 gol atacağını iddia etti.
Fenerbahçe'nin trnsfer gündemindeki Eran Zahavi hakkında takım arkadaşı Dusko Tosic övgü dolu ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Guangzhou RF'de birlikte top koşturduğu İsrailli yıldız için, "Türkiye'de en az 20 gol atar" dedi.
Tosic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Guangzhou RF formasıyla geçen sezon 28 maçta 28 gol attı. Önceki dönemdeki gol sayıları da oldukça fazlaydı. Gollerini sadece Çin'de attığı düşünülmesin. İsrail Milli Takımı'nda da oldukça başarılıydı.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde attığı 11 golle; Harry Kane ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle yarıştı. En önemli özelliklerinden biri çok çalışkan olması. Zahavi, tam bir Alman çalışma disiplinine sahip.
"FENERBAHÇE ALABİLİRSE BÜYÜK İŞ YAPAR"
Saha içerisinde de çok bitirici şutlar atabiliyor. Sadece 9 numarada değil, forvet arkası, 10 numara ve kanat bölgesinde de oynayabiliyor. Hücum hattında neredeyse tüm bölgelerde görev yapabilme özelliğine sahip. Eğer Fenerbahçe, Zahavi'yi alabilirse büyük iş yapacağını düşünüyorum. Şuna eminim ki eğer transferi gerçekleşirse Türkiye Ligi'nde en az 20 gol atar."
- 07.09.2020
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