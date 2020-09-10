Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı
Son dakika haberi... Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkarmak için Türkiye Bankalar Birliği ile anlaştığına dair resmi yazıyı TFF’ye gönderdi.
Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi.
BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR
Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek...
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 16:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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