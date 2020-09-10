Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den limit hamlesi! TFF'ye resmi başvuru

Son dakika: Birliği ile anlaştı

Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı

Son dakika haberi... yeni transferlerine lisans çıkarmak için Türkiye Birliği ile anlaştığına dair resmi yazıyı ’ye gönderdi.

Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan 'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Birliği ile anlaştığına dair yazıyı 'ye gönderdi.

BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR

Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek...

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 16:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA