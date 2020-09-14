‘Atletizmde bayrak bizde’

11 yıl sonra erkekler ve kadınlarda takım olarak şampiyon olan Fenerbahçe Atletizm Şubesi'nin sorumlusu Gürsel Özyurt, "Türk atletizminin geleceği ve başarısı Fenerbahçeli atletlerin elinde" dedi. Özyurt, yönetimin desteğinin başarıda önemli rolü olduğunu söyledi.

HAKAN DİNÇAY ANILDI

Eski yönetici Hakan Dinçay vefatının 3. yılında anıldı. Resmi siteden, "Sarı-laciverte olan tutkusuyla 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin birçok başarısında imzası olan Hakan Dinçay'ı saygı ve özlemle anıyoruz" mesajı paylaşıldı.