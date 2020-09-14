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‘Atletizmde bayrak bizde’

11 yıl sonra erkekler ve kadınlarda takım olarak şampiyon olan 'nin sorumlusu , "Türk atletizminin geleceği ve başarısı Fenerbahçeli atletlerin elinde" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:55 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
‘Atletizmde bayrak bizde’

11 yıl sonra erkekler ve kadınlarda takım olarak şampiyon olan 'nin sorumlusu , "Türk atletizminin geleceği ve başarısı Fenerbahçeli atletlerin elinde" dedi. Özyurt, yönetimin desteğinin başarıda önemli rolü olduğunu söyledi.

HAKAN DİNÇAY ANILDI
Eski yönetici vefatının 3. yılında anıldı. Resmi siteden, "Sarı-laciverte olan tutkusuyla 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin birçok başarısında imzası olan Hakan Dinçay'ı saygı ve özlemle anıyoruz" mesajı paylaşıldı.