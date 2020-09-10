Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması! "Emre ile konuştum ve..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Dilmen'den transfer açıklaması! "Emre ile konuştum ve..."

'den açıklaması! "Emre ile konuştum ve..."

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması! "Emre ile konuştum ve..."

Usta yorumcu , 'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin gündemine dair konuşan Dilmen,  ile konuştuğunu belirterek Fenerbahçe'nin iki tane forvet arayışı olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya transfer eden Kanarya'da forvet transferi gündem konusu.

Usta yorumcu , Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, " ile konuştum, iki tane forvet arayışları var. Forvet pozisyonuyla ilgili ciddi şekilde çalışmaları varmış." ifadelerini kullandı.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 22:05
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