Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması! "Emre ile konuştum ve..."

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya transfer eden Kanarya'da forvet transferi gündem konusu.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum, iki tane forvet arayışları var. Forvet pozisyonuyla ilgili ciddi şekilde çalışmaları varmış." ifadelerini kullandı.