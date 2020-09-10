Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması! "Emre ile konuştum ve..."
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair konuşan Dilmen, Emre Belözoğlu ile konuştuğunu belirterek Fenerbahçe'nin iki tane forvet arayışı olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya transfer eden Kanarya'da forvet transferi gündem konusu.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum, iki tane forvet arayışları var. Forvet pozisyonuyla ilgili ciddi şekilde çalışmaları varmış." ifadelerini kullandı.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 22:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması! "Emre ile konuştum ve..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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