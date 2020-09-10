Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...
Fenerbahçe'de lisans sorunu çözülüyor... Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de lisansı çıkan ilk yeni transfer Gökhan Gönül oldu. İşte tüm isimler...
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni transfer belli oldu.
İşte lisansı çıkan isimler:
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Mame Thiam
Ozan Tufan
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Tolga Ciğerci
Jose Sosa
Nabil Dirar
Lisansı açıklanmayan isimler:
Mert Hakan Yandaş
Filip Novak
Sinan Gümüş
Lemos
Enner Valencia
İsimler açıklandıkça sayfa güncellenecektir...
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 18:36
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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