Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni transfer belli oldu.

İşte lisansı çıkan isimler:

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Mame Thiam

Ozan Tufan

İsmail Yüksek

Barış Sungur

Tolga Ciğerci

Jose Sosa

Nabil Dirar



Lisansı açıklanmayan isimler:



Mert Hakan Yandaş

Filip Novak

Sinan Gümüş

Lemos

Enner Valencia

İsimler açıklandıkça sayfa güncellenecektir...