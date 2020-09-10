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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...

'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yeni transferlerin lisansları...

'de lisans sorunu çözülüyor... Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de lisansı çıkan ilk yeni oldu. İşte tüm isimler...

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan 'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertlilerde lisansı çıkan ilk yeni belli oldu.

İşte lisansı çıkan isimler:


Caner Erkin
Mame Thiam
Ozan Tufan
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Tolga Ciğerci
Jose Sosa
Nabil Dirar

Lisansı açıklanmayan isimler:

Mert Hakan Yandaş
Filip Novak
Sinan Gümüş
Lemos
Enner Valencia

İsimler açıklandıkça sayfa güncellenecektir...

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 18:36
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