Fenerbahçe'nin gündemindeki Godin'e Rennes kancası!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Diego Godin konusunda sarı-lacivertli takıma rakip çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fransız ekibi Rennes, Inter'in Uruguaylı stoperini gündemine aldı.

RENNES'İN KOZU DEVLER LİGİ!

Yıllık 7 milyon euro kazanan Godin'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Inter'in, yıldız ismi serbest bırakacağı iddia edilirken, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Rennes'in transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Son dönemde Antonio Conte'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi tercih edildiğinde kadroda kendine yer bulabildi.

34 yaşındaki Godin'in İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.