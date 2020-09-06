Fenerbahçe'nin gündemindeki Godin'e Rennes kancası!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü stoper Diego Godin'e Fransız ekibi Rennes talip oldu. Yıllık 7 milyon euro kazanan Uruguaylı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Inter'in, yıldız ismi serbest bırakacağı iddia edilirken, Rennes'in transfer için bir adım önde olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Diego Godin konusunda sarı-lacivertli takıma rakip çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fransız ekibi Rennes, Inter'in Uruguaylı stoperini gündemine aldı.
RENNES'İN KOZU DEVLER LİGİ!
Yıllık 7 milyon euro kazanan Godin'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Inter'in, yıldız ismi serbest bırakacağı iddia edilirken, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Rennes'in transferde bir adım önde olduğu belirtildi.
Son dönemde Antonio Conte'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi tercih edildiğinde kadroda kendine yer bulabildi.
34 yaşındaki Godin'in İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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