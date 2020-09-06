Fenerbahçe'nin gündemindeki Godin'e Rennes kancası! | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye transferde dişli rakip!

'nin gündemindeki Godin'e kancası!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Godin'e Rennes kancası!

Son dakika haberleri... 'nin transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü stoper 'e Fransız ekibi talip oldu. Yıllık 7 milyon euro kazanan Uruguaylı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Inter'in, yıldız ismi serbest bırakacağı iddia edilirken, Rennes'in transfer için bir adım önde olduğu belirtildi.

'nin kadrosuna katmak istediği konusunda sarı-lacivertli takıma rakip çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fransız ekibi , Inter'in Uruguaylı stoperini gündemine aldı.

RENNES'İN KOZU DEVLER LİGİ!

Yıllık 7 milyon euro kazanan Godin'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Inter'in, yıldız ismi serbest bırakacağı iddia edilirken, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Rennes'in transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Son dönemde 'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi tercih edildiğinde kadroda kendine yer bulabildi.

34 yaşındaki Godin'in İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

  1. 06.09.2020
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