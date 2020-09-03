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03 Eylül 2020, Perşembe
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Muriç koşu yaptı

Muriç koşu yaptı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan dün ilk kez idmana çıktı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan dün ilk kez idmana çıktı. Düz koşu yapan Kosovalı forvetin kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Karantinada olan Sosa ve sakatlıkları bulunan İsmail ve Dirar ise idmanda yer almadı.
  1. 3.9.2020
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