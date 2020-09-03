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03 Eylül 2020, Perşembe
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Berke en iyi 11’de

Berke en iyi 11’de

'nın 1 yıl daha ekibi Westerlo'ya kiraladığı haftanın 11'ine seçildi.

'nın 1 yıl daha ekibi Westerlo'ya kiraladığı haftanın 11'ine seçildi. Genç file bekçisi bu sezon çıktığı ilk 2 maçta kalesinde gol görmemişti. Berke'nin performansı yönetimi de sevindirdi.
  1. 3.9.2020
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