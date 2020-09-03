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03 Eylül 2020, Perşembe
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Türkler bastırıyor

Türkler bastırıyor

'nin ısrarı, 'da da gündemde.

'nin ısrarı, 'da da gündemde. Samiolaroma sitesi, sarı-lacivertli takımın Arjantinli kanat oyuncusunun transferinde pes etmediğini belirterek, "F.Bahçe, Perotti'yi 'a taşınmaya ikna etmek için resmi teklif sunmaya hazır" yorumunu yaptı. 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2021'de biteceğini hatırlatan site, sık sık yaşadığı fiziksel sorunlardan dolayı Roma'nın Perotti'den vazgeçeceğini belirtti.
  1. 3.9.2020
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