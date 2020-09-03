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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe 12. transfer Bilal Budak

12.

12. transfer Bilal Budak

Gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı sürdüren , Manisaspor'dan 'ı da renklerine bağladı.

Gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katmayı sürdüren , Manisaspor'dan 'ı da renklerine bağladı. 16 yaşındaki oyuncu, bugün 'a gelerek takıma katılacak. Merkez orta saha oyuncusu olan Budak, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Bilal Budak, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi oldu.
  1. 3.9.2020
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