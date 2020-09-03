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03 Eylül 2020, Perşembe
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Gökhan&Caner sinerji getirdi

Gökhan&Caner sinerji getirdi

bazı taraftarlarca 'kuşkulu' yaklaşılan ile , gösterdikleri performansla göz dolduruyor.

bazı taraftarlarca 'kuşkulu' yaklaşılan ile , gösterdikleri performansla göz dolduruyor. İki oyuncu, tecrübeleriyle şimdiden kenar beklerde takıma ciddi katkı yapacaklarının sinyalini verdi. Özellikle Caner Erkin'in hücumda etkili ortalarıyla golcüleri de rahatlatması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, iki oyuncunun da hırs ve isteğinden çok memnun.
  1. 3.9.2020
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