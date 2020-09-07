Fenerbahçe'nin o projesine taraftardan tepki! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin o projesine taraftardan tepki!

'nin o projesine taraftardan tepki!

Fenerbahçe'nin o projesine taraftardan tepki!

'Birlikte daha güçlüyüz' sloganı ile tüm takımlarının formalarını 'da satışa koyacaklarını açıklayan 'ye taraftarından tepki geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda bulunan Fenerium mağazının kepenklerine, "Fenerium'da tek renk sarı-lacivert" yazarak tepkisini gösterdi.

yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini mağazalarında satma kararı aldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada 'de mücadele eden Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Demir Grup Sivasspor, , Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding , Kasımpaşa, , MKE Ankaragücü, ve Yukatel Denizlispor kulüplerine gönderilen mektupla; Corona virüsü salgını sürecinde kulüplere birlik beraberlik mesajını vermek adına Fenerium mağazasında takımların forma satışının yapılacağını açıkladı.

ERZURUMSPOR'DAN DESTEK GELDİ!
Fenerbahçe'nin bu çalışmasının içinde yer alacaklarını belirten BB. Erzurumspor takımı 'Teşekkürler Fenerbahçe Kulübü' başlıklı açıklamada, "Fenerbahçe Spor kulübünün 'Birlikte daha güçlüyüz' temasıyla gönderdiği özel mektup için teşekkür ediyoruz. Kadim topraklardan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun olduğu her yerde kulübümüzün olacağını, en kısa sürede bu çalışmanın içerisinde yer alacağımızı açıklıyoruz.

Ürün tedarikçimizle yapacağımız planlamanın ardından Erzurumspor temali ürünlerin tedariği, sevkiyatının sağlanması ve Fenerium mağazasında satılması için planlamalara başladığımızı duyururuz" denildi.

KONYASPOR'DAN TEŞEKKÜRLÜ RET!
Konyaspor, Fenerbahçe'nin Fenerium mağazalarında formalarının satılması teklifini teşekkür ederek reddetti. Genel Müdürü , yaptığı açıklamayla yetkili makamların bu konuyu değerlendirdiklerini ve sarı lacivertli kulübün teklifini teşekkür ederek reddettiklerini açıkladı.

Konya Store Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:
"Konyaspor'umuzun lisanslı ürünlerinin Fenerium Mağazası'nda satılmasıyla ilgili kulübümüze gönderilen iyi niyet mektubu yetkili makamlarımız tarafından değerlendirilmiştir. Konya Store Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi web sitemiz ve sanal mağazalarımız vasıtasıyla en kısa sürede teslimat kabiliyetine sahiptir. Bu vesileyle teklif için teşekkür ederiz. Lisanslı ürünlerimizin taraftarlarımıza ulaştırılması konusunda ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendi imkan ve olanaklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz."

FENERBAHÇE TARAFTARINDEN TEPKi GELDİ!
'Birlikte daha güçlüyüz' sloganı ile tüm Süper Lig takımlarının formalarını Fenerium'da satışa koyacaklarını açıklayan Fenerbahçe'ye taraftarı tepki gösterdi. Ülker Stadı'nda Fenerium Mağazı'nın kepenklerine sprey boyayla, "Fenerium'da tek renk sarı-lacivert" yazıldı. Öte yandan bir taraftar ise, 'Geçmişini unutan gelecekte yer bulamaz. Fenerium sadece sarı-laciverttir.' yazılı pankart açtı.



  1. 7.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin o projesine taraftardan tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA