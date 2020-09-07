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07 Eylül 2020, Pazartesi
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‘Daha güçlü döneceğiz’

‘Daha güçlü döneceğiz’

Tam 4 sezon sonra tekrar 'ye dönen , camiaya umut saçtı.

Tam 4 sezon sonra tekrar 'ye dönen , camiaya umut saçtı.

Güzel bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Caner, "Hazırlık kupası da olsa şampiyon olduk. Sezon sonu da şampiyonluk kupasıyla bunu taçlandırırız. Güzel bir dönem geçiriyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları gidereceğiz. Daha da güçlenerek, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek şampiyonluğu taraftarlarımıza ve camiamıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

  1. 7.9.2020
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