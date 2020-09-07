‘Daha güçlü döneceğiz’
Tam 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, camiaya umut saçtı.
Tam 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, camiaya umut saçtı.
Güzel bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Caner, "Hazırlık kupası da olsa şampiyon olduk. Sezon sonu da şampiyonluk kupasıyla bunu taçlandırırız. Güzel bir dönem geçiriyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları gidereceğiz. Daha da güçlenerek, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek şampiyonluğu taraftarlarımıza ve camiamıza armağan etmek istiyoruz" dedi.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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