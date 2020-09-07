Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Federasyonun belirlediği kurallara göre sarı-lacivertli takım, altyapıdan 4 oyuncuyu kadrosuna yazmak zorunda. Şu an kadrosunda 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması durumunda 7 ismi listesine dahil edemeyecek. Peki, teknik direktör Erol Bulut, hangi oyuncuları liste dışı bırakacak? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA
Sabah'ın haberine göre 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.