Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Federasyonun belirlediği kurallara göre sarı-lacivertli takım, altyapıdan 4 oyuncuyu kadrosuna yazmak zorunda. Şu an kadrosunda 27 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması durumunda 7 ismi listesine dahil edemeyecek. Peki, teknik direktör Erol Bulut, hangi oyuncuları liste dışı bırakacak? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

7 Eylül 2020 Pazartesi 09:36 Güncelleme: 07.09.2020 09:36
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat Muriqi, Lazio'ya satıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA

Sabah'ın haberine göre 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE: Altay, Harun

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA