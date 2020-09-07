Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O fotoğraf...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan Çaykur Rizespor maçında profesyonel kariyerinin son maçına çıkmıştı. Yeni sezonki kadro yapılanmasında kritik rol oynayan 40 yaşındaki ismin The Land Of Legends turnuvasındaki galibiyet pozunda olmaması ve henüz resmi görev tanımı yapılmaması yaşanan belirsizliği ortaya koydu.
7 Eylül 2020 Pazartesi 10:45
Güncelleme: 07.09.2020 11:41
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Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe formasıyla son veren ve sportif direktör olarak açıklanması beklenen Emre Belözoğlu ile ilgili soru işaretleri devam ediyor.
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Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe cephesinde günlerdir gündemde olan Emre Belözoğlu bilmecesi giderek derinleşiyor.
Fenerbahçe'de takımın iskeletinin oluşmasında ve transferlerde büyük emeği olduğu bilinen Emre Belözoğlu'nun neden hâlâ resmi bir sıfatının olmadığı, neden hiçbir fotoğraf karesine girmediği, takım içinde neden hâlâ 'Emre Ağabey' konumunda beklediği merak konusu oldu.
Takımın başına Erol Bulut'u öneren, Mert Hakan Yandaş'ın rotasını Fenerbahçe'ye çeviren, Sinan Gümüş'ten Sosa'ya, Gökhan Gönül'den Caner Erkin'e kadar tüm transferlerde emeği ve dahli olan Emre Belözoğlu'nun tüm hamleleri hep bir adım geriden yapması, bir türlü ön plana çıkmaması, beraberinde akla bir takım soruları getiriyor.
YÖNETİME MESAJ MI VERİYOR? Yönetimden tam yetkili sportif direktör olma talebinin karşılık bulmadığı, görev sınırlarının çizildiği öne sürüldü, Belözoğlu da buna kızıp görevini kusursuzca yapmasına rağmen geride durarak mesaj mı veriyor?