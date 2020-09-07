Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O fotoğraf...

Fenerbahçe'de takımın iskeletinin oluşmasında ve transferlerde büyük emeği olduğu bilinen Emre Belözoğlu'nun neden hâlâ resmi bir sıfatının olmadığı, neden hiçbir fotoğraf karesine girmediği, takım içinde neden hâlâ 'Emre Ağabey' konumunda beklediği merak konusu oldu.