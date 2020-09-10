Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı!
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandı.
Bir yandan yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, diğer taraftan da kadrosundaki şişkinliği azaltmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşti.
TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Miha Zajc, İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO!
Sloven orta saha, Genoa'da 30 maç süre alırsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 13:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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