Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı!

Bir yandan yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, diğer taraftan da kadrosundaki şişkinliği azaltmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşti.

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Miha Zajc, İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO!

Sloven orta saha, Genoa'da 30 maç süre alırsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.