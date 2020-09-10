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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim İtalya'ya kiralandı

dakika: 'ya kiraladı!

Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı!

dakika haberi... , Sloven futbolcusu ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli futbolcu, Serie A ekiplerinden 'ya kiralandı.

Bir yandan yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren , diğer taraftan da kadrosundaki şişkinliği azaltmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşti.

Spor'un haberine göre; teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği , Serie A ekibi 'ya kiralandı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO!

Sloven orta saha, 'da 30 maç süre alırsa 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 13:20
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