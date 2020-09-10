Fenerbahçe'nin B planı! Papiss Cisse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan haber bekliyor! İşte F.Bahçe'nin B planı

'nin B planı! ...

Fenerbahçe'nin B planı! Papiss Cisse...

Son dakika haberleri... Yeni sezon için 4 koldan çalışmalarını sürdüren , Vedat Muriqi ayrılığı sonrası golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler’in listesindeki isimlerle anlaşamazsa Senegalli golcü 'nin transfer edileceği iddia edildi. elinde olan Cisse de ’tan haber bekliyor.

Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin 1-2 gün içinde resmileşmesi beklenirken 'nin Kosovalı oyuncunun yerini kiminle dolduracağı belirsizliğini koruyor. Gündemdeki isimlerden Eran Zahavi menajerinin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle askıya alınırken, Nikola Kalinic'e de resmi siteden yalanlama geldi. Yönetimin ismi henüz basına sızmayan bazı isimlerle görüştüğü öğrenilirken, B planı olarak ise 'nin yedekte bekletildiği konuşulmaya başlandı.

22 GOL ATTI
ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Senegalli forvet henüz kimseyle anlaşmadı. 'ın da ilgilendiği Cisse'nin eski hocası 'tan haber beklediği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer oyuncularla anlaşamaması halinde Cisse'ye imza attıracağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 'de 22 gol atarak, 24 golle krallığı kazanan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

İlerleyen yaşına rağmen gol yollarında etkinliğini sürdüren Papiss Cisse'nin Süper Lig'i tanıması avantaj olarak gösteriliyor. Bonservisinin elinde olması, Erol Bulut'un neler yapabileceğini bilmesi de transferini cazip hale getiriyor.

  1. 10.9.2020
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