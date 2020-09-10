Tisserand gün sayıyor! Fenerbahçe ve transfer....
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler için son iddia Alman basınından geldi. Habere göre, Magdeburg maçındaki isteksiz tavrı ile hocasını çıldırtan Kongo’lu savunmacının Fenerbahçe ile anlaştığını duyuruldu.
Fenerbahçe stoper transferinde sona yaklaştı. Yönetim uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Marcel Tisserand ile anlaştı. Wolfsburg ile son pazarlıklar yapılırken kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Alman basını da gelişmeleri doğruladı. Tisserand'ın Magdeburg ile oynanan hazırlık maçında oyuna girdikten sonra isteksiz tavırları ile hocası Grasner'i kızdırdığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun, Wolfsburg'u kafasında bitirdiği ifade edilirken, Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat konusunda el sıkıştığı ve gitmek için kulüplerin uzlaşmasını beklediği yorumu yapıldı.
-1.90 boyundaki Tisserand, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda oynadı. Stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.
-2018'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a gelen Tisserand kariyerinde Toulouse, Ingolstadt, Lens, Monaco ve Wolfsburg'da 160 maça çıkıp, 4 gol+ 8 asist üretti.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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