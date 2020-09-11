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11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Cavani’yi sordu

’yi sordu

Fenerbahçe Edison Cavani’yi sordu

Son dakika haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, için menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

'den ayrılan için F.Bahçe itirafı geldi. Yıldız ismin kardeşi ve temsilcisi Nando Cavani, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "F.Bahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir pazarlığı yok" dedi. ile görüşen Cavani'nin yıllık 10-12 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.

  1. 11.9.2020
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