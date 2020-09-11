Fenerbahçe Edison Cavani’yi sordu
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Edison Cavani için menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Psg'den ayrılan Edinson Cavani için F.Bahçe itirafı geldi. Yıldız ismin kardeşi ve temsilcisi Nando Cavani, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "F.Bahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer pazarlığı yok" dedi. Atletico Madrid ile görüşen Cavani'nin yıllık 10-12 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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