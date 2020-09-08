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08 Eylül 2020, Salı
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’da sona doğru

Tisserand’da sona doğru

 süredir F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden için Fransız gazeteci 'dan önemli bir iddia geldi.

süredir F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden için Fransız gazeteci 'dan önemli bir iddia geldi. Lonjon, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını ileri sürüp, "Wolfsburg ile bonservis konusunda görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı. Kongolu için Kanarya'nın Alman ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.
  1. 8.9.2020
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