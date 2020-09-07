Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand ve Giuliano'dan haber var

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Ünlü Fransız muhabir Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yakın zamanda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.





GIULIANO KULÜBÜ İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR!

Fenerbahçe'nin Giuliano'nun transferiyle ilgili gerekeni yaptığının altını çizen Manu Lonjon, Brezilyalı yıldızın şu aşamada kulübü Al Nasr ile anlaşmazlık yaşadığını belirtti.



