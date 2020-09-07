Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand ve Giuliano'dan haber var
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından Marcel Tisserand transferinde de mutlu sona ulaştı. Manu Lonjon'un haberine göre sarı-lacivertliler, Kongolu stoper ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan Lonjon, Fenerbahçe'nin gündemindeki bir başka isim olan Giuliano'nun kulübü Al Nasr ile anlaşmazlık yaşadığını belirtti.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Ünlü Fransız muhabir Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yakın zamanda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
GIULIANO KULÜBÜ İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR!
Fenerbahçe'nin Giuliano'nun transferiyle ilgili gerekeni yaptığının altını çizen Manu Lonjon, Brezilyalı yıldızın şu aşamada kulübü Al Nasr ile anlaşmazlık yaşadığını belirtti.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 17:29
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand ve Giuliano'dan haber var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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