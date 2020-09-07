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07 Eylül 2020, Pazartesi
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haberi: 'ye ve Giuliano'dan haber var

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand ve Giuliano'dan haber var

, Mauricio Lemos'un ardından transferinde de mutlu sona ulaştı. 'un haberine göre sarı-lacivertliler, Kongolu stoper ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan Lonjon, Fenerbahçe'nin gündemindeki bir başka isim olan Giuliano'nun kulübü ile anlaşmazlık yaşadığını belirtti.

Transferin hızlı takımı 'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Ünlü Fransız muhabir 'un haberine göre Fenerbahçe, Kongolu stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yakın zamanda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

GIULIANO KULÜBÜ İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR!
Fenerbahçe'nin Giuliano'nun transferiyle ilgili gerekeni yaptığının altını çizen Manu Lonjon, Brezilyalı yıldızın şu aşamada kulübü ile anlaşmazlık yaşadığını belirtti.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 17:29
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