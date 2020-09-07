Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Son dakika transfer haberleri... Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Lazio'ya satılması beklenen Vedat Muriqi'nin alternatifini Premier Lig'de buldu. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun, yıldız golcü için İngiliz ekibinin sportif direktörüyle resmen görüşmelere başladığı kaydedildi. İşte o isim ve detaylar...

7 Eylül 2020 Pazartesi 15:41 Güncelleme: 07.09.2020 15:44
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, uzun süren hasrete son vermek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Üst üste yaptığı takviyelerle kadrosunu oldukça güçlendiren ve taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertliler, Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muriqi'nin yerine de arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Bu bölge için ilk olarak Guangzhou RF'nin İsrailli golcüsü Eran Zahavi ile görüşen Kanarya, sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde yeni isimlerle de temaslarda bulunuyor.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı tüm transferlerde başrol oynayan Emre Belözoğlu, yeni golcü için bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı

CENK TOSUN BOMBASI!
İngiliz basınında yer alan habere göre Belözoğlu, milli golcü Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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