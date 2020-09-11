Giuliano golle veda etti!

Giuliano, Al Nassr'ın El İttifak'ı 3-2 yendiği ve bir gol attığı maçın ardından takımına veda etti. Kulübü ve takım arkadaşları tarafından uğurlanan Brezilyalı on numaranın Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi. 30 yaşındaki Giuliano'nun Al Nassr ile sözleşmesinin feshi için görüşmeleri ise sürdürdüğü kaydedildi.

MIHA ZAJC, GENOA'DA

Genoa, Miha Zajc'ı 1 yıllığına kiraladı. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertli kulübe 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceği belirtildi. Zajc'ın 30 maç formaTisserandgiymesi halinde 3.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da devreye girdi.

OLYMPİAKOS VAZGEÇİYOR

Gözden çıkarılan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olympiakos talip olmuştu. Yunan basını, F.Bahçe'nin Yeşil Burun Adalı oyuncu ile sözleşme feshi için anlaşamaması nedeniyle transferin rafa kalkmak üzere olduğunu yazdı. Fosonline.gr, Olympiakos'un Al İttihad ile el sıkıştığını ancak F.Bahçe en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa bu transferden vazgeçip Levi Garcia'ya yöneleceğini bildirdi.

'O FORMA SENİN' OLABİLİR

Fenerbahçe, futbolcuların bu sezon maçlarda giyeceği formaları açık artırmayla satışa sunacak. En yüksek fiyatı veren formanın sahibi olacak. İlk olarak Emre'nin son maçta giydiği forma ile Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği formalar bugün www.fenerium.com'da satışa çıkacak.

PFDK'DAN TESCİL CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verdi. Kurul; cezanın, sarılacivertli kulübün Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynadığı özel müsabakalarda kulübe tescilli olmayan sporcuları oynatmasından dolayı kesildiğini belirtti.

GENÇLER KİRALIK GİTTİ

Sarı-Lacivertliler, genç oyuncularından Emre Nasuh'u Turgutluspor'a, Muhammed Gümüşkaya'yı ise Boluspor'a kiraladı. Muhammed'in sözleşmesinde opsiyon maddesi de yer alıyor.