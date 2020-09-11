Giuliano golle veda etti!
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymiş olan Giuliano, kulübü Al Nassr ile çıktığı El İttifak mücadelesinde attığı golle takıma vedat etti. Giuliano için flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giuliano, Al Nassr'ın El İttifak'ı 3-2 yendiği ve bir gol attığı maçın ardından takımına veda etti. Kulübü ve takım arkadaşları tarafından uğurlanan Brezilyalı on numaranın Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi. 30 yaşındaki Giuliano'nun Al Nassr ile sözleşmesinin feshi için görüşmeleri ise sürdürdüğü kaydedildi.
MIHA ZAJC, GENOA'DA
Genoa, Miha Zajc'ı 1 yıllığına kiraladı. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertli kulübe 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyeceği belirtildi. Zajc'ın 30 maç formaTisserandgiymesi halinde 3.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da devreye girdi.
OLYMPİAKOS VAZGEÇİYOR
Gözden çıkarılan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olympiakos talip olmuştu. Yunan basını, F.Bahçe'nin Yeşil Burun Adalı oyuncu ile sözleşme feshi için anlaşamaması nedeniyle transferin rafa kalkmak üzere olduğunu yazdı. Fosonline.gr, Olympiakos'un Al İttihad ile el sıkıştığını ancak F.Bahçe en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa bu transferden vazgeçip Levi Garcia'ya yöneleceğini bildirdi.
'O FORMA SENİN' OLABİLİR
Fenerbahçe, futbolcuların bu sezon maçlarda giyeceği formaları açık artırmayla satışa sunacak. En yüksek fiyatı veren formanın sahibi olacak. İlk olarak Emre'nin son maçta giydiği forma ile Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği formalar bugün www.fenerium.com'da satışa çıkacak.
PFDK'DAN TESCİL CEZASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verdi. Kurul; cezanın, sarılacivertli kulübün Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynadığı özel müsabakalarda kulübe tescilli olmayan sporcuları oynatmasından dolayı kesildiğini belirtti.
GENÇLER KİRALIK GİTTİ
Sarı-Lacivertliler, genç oyuncularından Emre Nasuh'u Turgutluspor'a, Muhammed Gümüşkaya'yı ise Boluspor'a kiraladı. Muhammed'in sözleşmesinde opsiyon maddesi de yer alıyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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