Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Eran Zahavi, Kalinic, Tisserand... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Eran Zahavi, Kalinic, Tisserand...

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Eran Zahavi, Kalinic, Tisserand...

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Vedat Muriqi'nin alternatifini arayan Fenerbahçe stoper ve kanatlara da alternatif isimler bakıyor. Eran Zahavi, Kalinic, Tisserand gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

TISSERAND

Sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.

ERAN ZAHAVI

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Eran Zahavi kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Öte yandan Eran Zahavi, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen "Come to Fenerbahçe" yorumlarına da kayıtsız kalmadı. Fenerbahçeli taraftarların çağrısı ve ardından ünlü futbol sitesi 433'ün kendisine gönderdiği "Come to Fenerbahçe" mesajına cevap veren Zahavi, ilk olarak, "Haydi deneyelim" yazarken, ikinci mesajında ise, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" ifadesini kullanarak sarı-lacivertli taraftarlara umut dağıttı.

EDINSON CAVANI

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerde bu transferi başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiyor. Fenerbahçe tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurdu. Fenerbahçe Cavani'ye 5 milyon Euro önerirken bu rakam yeterli bulunmadı. 33 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı ile ilgili başkan Koç ve Belözoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor.

NIKOLA KALINIC

Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklama yalanadı.

MARKO LIVAJA

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hırvat golcü Marko Livaja Yunan basınına transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu "Fenerbahçe ile görüşmedim AEK'ya saygım büyük" ifadelerinde bulundu.

JOELINTON

Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.

  1. 09.09.2020
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