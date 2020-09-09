Son dakika: Joelinton Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi!

'ye olacak mı? Resmi açıklama geldi

Joelinton Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin golcü transferi listesinde yer alan için Newcastle United teknik direktörü Steve Bruce açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, Joelinton'un geleceğine ilişkin de konuşurken, Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin golcü adayları arasında yer alan için Newcastle United teknik direktörü Steve Bruce, takımının medya gününde konuştu.

Oyuncusuna sarı lacivertlilerin ilgisinin olup olmadığı sorulurken, Bruce, "Joelinton 9 numaraya kalacak. Callum 13 numarayı giyecek. Benim için şu anda en zor şey kadro oluşturmak ancak umarım Joelinton, yeni bir meydan okuma için kendini hazır hissediyordur." dedi.

"PREMIER LİG'E ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR"
Bruce konuşmasının devamında, "Hepimiz aslında onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig'e alışmakta olan bir oyuncu ve henüz 24 yaşında. Bu zor bir durum. Umarım başarılı olur. Açıkçası ondan formasını almayacağım. Size karşı dürüst olmam gerekirsa 9 numaranın sahibi var." dedi.

Joelinton, Newscastle United kariyeri boyunca 44 maça çıkarken 4 gol 4 asist üretmişti.

  1. 09.09.2020
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