Son dakika: Fenerbahçe'de Rodrigues krizi! Olimpiakos transferi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rodrigues krizi! Transfer yatıyor mu?

'de Rodrigues krizi! ...

Fenerbahçe'de Rodrigues krizi! Transfer...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerden ayrılması beklenilen konusunda Yunan basınında önemli bir habere yer verildi. Buna göre Olimpiakoslu yetkililerin, Al İttihad ile anlaşmasına karşın Fenerbahçe'nin Rodrigues ile ayrılığa dair uzlaşma sağlayamaması, bir 'geri dönüşe' yol açabilir! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de istediğini bulamayan 'e Yunan temsilcisi kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti.

Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Komşu'da huzursuzluğa neden oldu.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre Olimpiakos'un 1. önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.

Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olimpiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olimpiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 18:55
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