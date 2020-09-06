Alpaslan için son teklif
Alternatifli ve geniş bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçtiğimiz iki sezon büyük sıkıntı yaşadığı savunmada işi sıkı tutuyor.
Alternatifli ve geniş bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçtiğimiz iki sezon büyük sıkıntı yaşadığı savunmada işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk için yeniden temasa geçti. Daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, Göztepe'ye bu kez 400 bin euro bonservis ile Sadık'ı takas olarak önerdi. Tarafların önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapacağı öğrenildi.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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