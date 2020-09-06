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06 Eylül 2020, Pazar
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Ezeli rakiplere forma mesajı

Ezeli rakiplere forma mesajı

Sarı-lacivetli yönetici Sertaç Komsuoğlu, 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Projesi ile ilgili konuştu.

Sarı-lacivetli yönetici Sertaç Komsuoğlu, 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Projesi ile ilgili konuştu. Komşuoğlu, "Hepimizin aynı gemide olduğunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Sadece takımların orijinal formaları olacak. , , Trabzon da projede yer alırlarsa bu proje yüzde 100 hedefine ulaşmış olacak" dedi.
  1. 6.9.2020
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