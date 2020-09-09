Son dakika: Fenerbahçe Muriqi'nin Lazio transferini resmen açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe resmen açıkladı! Vedat Muriqi...

Son dakika: Muriqi'nin Lazio transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe Muriqi'nin Lazio transferini resmen açıkladı!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 22:57
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