Fenerbahçe 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupası final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler The Land Of Legends kupasının sahibi oldu.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvası final mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 67. dakikada Caner Erkin'in kaydettiği şık golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla turnuvayı Sivasspor 2., Beşiktaş 3., Antalyaspor ise 4. sırada tamamladı.
VALENCIA VE LEMOS İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı zorlu karşılaşmada yeni transferler Enner Valencia ve Lemos da ilk kez forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu Valencia 64'üncü dakikada Frey'in yerine dahil olurken Lemos 82'nci dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.
SOSA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa da Sivasspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu son düdüğün ardından sahaya indi ve takım arkadaşlarını tebrik etti.
FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, I. Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, M. Gradel, Yatabare
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 23:09
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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