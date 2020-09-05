Fenerbahçe 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren ile kupası final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise 'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler The Land Of Legends kupasının sahibi oldu.

Transferin hızlı takımı gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. turnuvası final mücadelesinde ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 67. dakikada 'in kaydettiği şık golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla turnuvayı Sivasspor 2., 3., ise 4. sırada tamamladı.

VALENCIA VE LEMOS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı zorlu karşılaşmada yeni transferler Enner Valencia ve Lemos da ilk kez forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu Valencia 64'üncü dakikada Frey'in yerine dahil olurken Lemos 82'nci dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

SOSA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa da Sivasspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu son düdüğün ardından sahaya indi ve takım arkadaşlarını tebrik etti.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, I. Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, M. Gradel, Yatabare

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 23:09
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