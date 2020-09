Fenerbahçe 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvası final mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 67. dakikada Caner Erkin'in kaydettiği şık golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla turnuvayı Sivasspor 2., Beşiktaş 3., Antalyaspor ise 4. sırada tamamladı.

VALENCIA VE LEMOS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı zorlu karşılaşmada yeni transferler Enner Valencia ve Lemos da ilk kez forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu Valencia 64'üncü dakikada Frey'in yerine dahil olurken Lemos 82'nci dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

SOSA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa da Sivasspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu son düdüğün ardından sahaya indi ve takım arkadaşlarını tebrik etti.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, I. Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, M. Gradel, Yatabare