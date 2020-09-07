Fenerbahçe'den Kumpas Davası açıklaması: Kaçmaya çalışırken yakalandılar
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz davasıyla ilgili resmi siteden açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, şike davası sanıkları emniyet eski mensupları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı'nın illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz davasıyla ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçemize kurulan Kumpas Davası'nda haklarında adli kontrol tedbirleri ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen emniyet eski mensuplarından olup yargılama sırasında tahliye edilen İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 Eylül Cumartesi sabah 07.45'te yakalandı.
Bu gelişme üzerine Kulübümüz, Kumpas Davası'nın tahliye edilen sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı hakkında, sanıkların kaçma şüphesini fiilen gerçekleştirdikleri gerekçesiyle mahkemeden tutuklanmaları talebinde bulunmuştur.
6'sı tutuklu olmak üzere 107 sanığın yargılandığı Kumpas Davası'nın görülmesine 9-20 Kasım 2020 tarihlerinde devam edilecek. Duruşmalar, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak.
- 07.09.2020
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