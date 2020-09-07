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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer kapışması! Nikola Kalinic'e teklif

Hırvat santrforun menajeri dün İstanbul’a gelerek ve Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü... Fenerbahçe bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. Siyah-Beyazlı kulübün teklifi ise 1.8 milyon Euro garanti para.

Santrafor arayışlarını sürdüren ve için dün hareketli saatler yaşandı. Bonservisi Atletico Madrid'in elinde olan Hırvat santrfor 'in menajeri dün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri ile görüştü. Her iki kulüp de Kalinic için tekliflerini sundu.

F.Bahçe'nin Kalinic için bonuslar dahil yıllık 2.5 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bonservis için Atletico'ya 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın teklifi ise yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret. Bonuslar ise bilinmiyor. Beşiktaş ayrıca Kalinic'in bonservisini A.Madrid'den almasını da talep etti.

Görüşmeler bugün de devam edecek. Beşiktaş fiyatı arttırmadığı sürece Kalinic yarışında ibrenin Fenerbahçe'den yana olduğu ifade ediliyor. Bugünkü görüşmenin ardından her şeyin daha da net hale gelmesi bekleniyor.

  1. 07.09.2020
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