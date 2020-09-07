Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer kapışması! Nikola Kalinic'e teklif
Hırvat santrforun menajeri dün İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü... Fenerbahçe bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. Siyah-Beyazlı kulübün teklifi ise 1.8 milyon Euro garanti para.
Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş için dün hareketli saatler yaşandı. Bonservisi Atletico Madrid'in elinde olan Hırvat santrfor Nikola Kalinic'in menajeri dün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri ile görüştü. Her iki kulüp de Kalinic için tekliflerini sundu.
F.Bahçe'nin Kalinic için bonuslar dahil yıllık 2.5 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bonservis için Atletico'ya 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın teklifi ise yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret. Bonuslar ise bilinmiyor. Beşiktaş ayrıca Kalinic'in bonservisini A.Madrid'den almasını da talep etti.
Görüşmeler bugün de devam edecek. Beşiktaş fiyatı arttırmadığı sürece Kalinic yarışında ibrenin Fenerbahçe'den yana olduğu ifade ediliyor. Bugünkü görüşmenin ardından her şeyin daha da net hale gelmesi bekleniyor.
- 07.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer kapışması! Nikola Kalinic'e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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