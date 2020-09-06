Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme! Udinese'nin doktoru geliyor

Gelecek sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için İtalya'dan önemli bir bilgi paylaşıldı.

Messaggero Veneto'nun haberine göre İtalyan kulübü Udinese, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumunu öğrenmek ve incelemek adına bir dizi girişimlerde bulunacak.

Aktarılan bilgilere göre; Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor ancak Dorukhan Toköz gibi önemli bir isimle yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor. Kara Kartal, Dorukhan'ın ayrılığına sadece yüksek miktarda gelecek bir bonservis rakamı dahilinde onay verecek.

Öte yandan Udinese'nin de Dorukhan ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun yaşadığı ağır sakatlık soru işaretlerine neden oldu.

UDINESE DOKTORU GELİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Udinese yönetimi, kulüp doktoru Fabio Tenore'yi İstanbul'a gönderme kararı aldı. Tenore, Dorukhan'ı teste tabi tutacak ve 'sağlıklı' raporu çıkması halinde transfer bitirilecek.

DORUKHAN NASIL SAKATLANDI?

Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında Alanyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, son hafta maçında Gençlerbirliği'ne karşı 7 dakika süre alarak sahalara dönmüştü. Dorukhan bu sezon Siyah-beyazlıların ilk resmi maçı olan PAOK karşılaşmasında da 20 dakika sahada kalmıştı.