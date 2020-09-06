Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş...
Yeni sezon transfer hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Rafael da Silva geldiği iddia edilmişti. Yıldız futbolcudan ise yanıt geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın Lyon'dan ayrılacağı konuşulan Rafael da Silva'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.
Yıldız futbolcu Rafael ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı. Rafael, yaptığı paylaşıma, "Bu bilgilerin kaynağını bilmek isterim." notunu düştü.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 19:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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