Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş...

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! ...

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş...

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden 'ta flaş bir gelişme yaşandı. 'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Rafael da Silva geldiği iddia edilmişti. Yıldız futbolcudan ise yanıt geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ün ayrılığının ardından sağ bek çalışmalarını yürüten 'ın Lyon'dan ayrılacağı konuşulan Rafael da Silva'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcu Rafael ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı. Rafael, yaptığı paylaşıma, "Bu bilgilerin kaynağını bilmek isterim." notunu düştü.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 19:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA