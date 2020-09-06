Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Beşiktaş...

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın Lyon'dan ayrılacağı konuşulan Rafael da Silva'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcu Rafael ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı. Rafael, yaptığı paylaşıma, "Bu bilgilerin kaynağını bilmek isterim." notunu düştü.