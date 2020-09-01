Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda. Bir süredir korunan sessizliği Montero'yu İstanbul'a getirerek bozan siyah-beyazlılarda imzalar üst üste gelecek. Beşiktaş yönetimi genç stoperin ardından 3 ismi daha kadrosuna katarak taraftarı ayağa kaldıracak.

1 Eylül 2020 Salı 09:59
Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

Bir süredir transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta bombalar üst üste patlayacak.

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Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılar, son olarak genç stoper Montero'yu İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

Orta saha, sağ bek ve kanat mevkilerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 3 ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.


Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

6 NUMARA İNGİLTERE'DEN!
Atiba Hutchinson'un ilerleyen yaşı ve Süper Lig fikstürünün yoğunluğu nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, defansif orta saha arayışları çerçevesinde Norwich City'nin Alman oyuncusu Tom Trybull'u gündemine aldı.

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