Beşiktaş'ta transfer şov! Montero'nun ardından 3 imza

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda. Bir süredir korunan sessizliği Montero'yu İstanbul'a getirerek bozan siyah-beyazlılarda imzalar üst üste gelecek. Beşiktaş yönetimi genç stoperin ardından 3 ismi daha kadrosuna katarak taraftarı ayağa kaldıracak.