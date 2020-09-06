Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Hiçbir kulübe imza atmadık" | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Zahavi'nin menajerinden transfer cevabı! Fenerbahçe...

Zahavi'nin menajerinden açıklaması! "Hiçbir kulübe imza atmadık"

Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Hiçbir kulübe imza atmadık"

Son dakika haberi... İsmi ile anılan 'nin menajeri 'ın 'yi takibe alması sarı-lacivertli taraftarlarda endişe yaratmıştı. basınına konuşan Katzav, Zahavi'nin Guangzhou ile olan sözleşmesinin aralık ayında biteceğini belirterek henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını söyledi.

'nin listesinde yer alan 'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple büyük oranda anlaştığı iddia edilen İsrailli golcünün menasjeri 'ın 'yi takibe alması, "Zahavi PSV'ye mi transfer oluyor?" sorularını da beraberinde getirmişti.

'de yayın yapan Sport 1 kanalına konuşan Katzav, transfer konusunda henüz net bir gelişmenin yaşanmadığını açıkladı.

"FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Katzav yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gurur verici. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. 'deki sözleşmesi aralık ayında sona erecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız" ifadesini kullandı.

ZAHAVI'NİN EŞİ SHAY ZAHAVI: İLGİ İNANILMAZ!

Öte yandan Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi de Fenerbahçeli taraftarların ilgisi karşısında adeta büyülendiklerini söyledi. Shay Zahavi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim" ifadesini kullandı.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 18:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Hiçbir kulübe imza atmadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA