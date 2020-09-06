Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Hiçbir kulübe imza atmadık"

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Eran Zahavi'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple büyük oranda anlaştığı iddia edilen İsrailli golcünün menasjeri Ronen Katzav'ın PSV'yi takibe alması, "Zahavi PSV'ye mi transfer oluyor?" sorularını da beraberinde getirmişti.

İsrail'de yayın yapan Sport 1 kanalına konuşan Katzav, transfer konusunda henüz net bir gelişmenin yaşanmadığını açıkladı.

"FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Katzav yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gurur verici. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. Çin'deki sözleşmesi aralık ayında sona erecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız" ifadesini kullandı.

ZAHAVI'NİN EŞİ SHAY ZAHAVI: İLGİ İNANILMAZ!

Öte yandan Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi de Fenerbahçeli taraftarların ilgisi karşısında adeta büyülendiklerini söyledi. Shay Zahavi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim" ifadesini kullandı.



