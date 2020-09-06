Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajeri PSV'yi takibe aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Zahavi'nin menajerinden flaş hamle! Transfer...

Son dakika haberi: 'nin menajeri 'yi takibe aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajeri PSV'yi takibe aldı!

taraftarının transferini dört gözle beklediği cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcunun menajerliğini yapan Ronen Katzav sosyal medyada ekibi 'yi takibe aldı.

'nin santrfor adayları arasında yer alan 'nin menajerinden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini heyecanla beklediği 33 yaşındaki golcünün menajeri Ronen Katzav sosyal medya hesabından ekiplerinden 'yi takibe aldı. Katzav'ın bu hamlesi transferde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Sarı-lacivertli takımın Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin gerçekleşmesinin ardından Zahavi'yi kadroya katmak için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

  1. 06.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajeri PSV'yi takibe aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA