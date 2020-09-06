Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Eran Zahavi'nin menajeri PSV'yi takibe aldı!
Fenerbahçe taraftarının transferini dört gözle beklediği Eran Zahavi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcunun menajerliğini yapan Ronen Katzav sosyal medyada Hollanda Ligi ekibi PSV'yi takibe aldı.
Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Eran Zahavi'nin menajerinden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini heyecanla beklediği 33 yaşındaki golcünün menajeri Ronen Katzav sosyal medya hesabından Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'yi takibe aldı. Katzav'ın bu hamlesi transferde soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Sarı-lacivertli takımın Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin gerçekleşmesinin ardından Zahavi'yi kadroya katmak için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.
- 06.09.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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