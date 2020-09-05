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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Caner Erkin'den şampiyonluk mesajı

: Şampiyonluğumuzu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz

Caner Erkin: Şampiyonluğumuzu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz

, The Land Of Legends Cup finalinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, kupa Fenerbahçe'nin oldu. Maçın ardından , açıklamalarda bulundu.

The Land Of Legends Cup finalinde ve Sivasspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele, 'in attığı şık frikik golüyle 1-0 sona erdi ve sarı laciverliler kupaya uzandı.

Maçın adamı seçilen Caner Erkin, basına yaptığı açıklamada gelecek sezona dair temennilerini dile getirdi.

"İNŞALLAH SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK..."

Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Caner Erkin, yaptığı konuşmada sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini dile getirirken, "İnşallah sezon sonu şampiyonluk kupasını da kazanırız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek bu sezon şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

LEMOS: KUPALARDAN ÇOK ALACAĞIZ
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lemos da maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bizim için gerçekten önemli bir turnuvaydı. Kupa ile kapattığımız güzel bir durum. Umarım, bu kupalardan bu sene daha çok alacağız." ifadelerini kullandı.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 23:58
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