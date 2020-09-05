Caner Erkin: Şampiyonluğumuzu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz
Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, kupa Fenerbahçe'nin oldu. Maçın ardından Caner Erkin, açıklamalarda bulundu.
The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ve Sivasspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele, Caner Erkin'in attığı şık frikik golüyle 1-0 sona erdi ve sarı laciverliler kupaya uzandı.
Maçın adamı seçilen Caner Erkin, basına yaptığı açıklamada gelecek sezona dair temennilerini dile getirdi.
"İNŞALLAH SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK..."
Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Caner Erkin, yaptığı konuşmada sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini dile getirirken, "İnşallah sezon sonu şampiyonluk kupasını da kazanırız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek bu sezon şampiyonluğu taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.
LEMOS: KUPALARDAN ÇOK ALACAĞIZ
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lemos da maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bizim için gerçekten önemli bir turnuvaydı. Kupa ile kapattığımız güzel bir durum. Umarım, bu kupalardan bu sene daha çok alacağız." ifadelerini kullandı.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 23:58
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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